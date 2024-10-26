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«Вылететь в трубу» — как Киев предложил Европе решать вопрос с газом

«Вылететь в трубу» — как Киев предложил Европе решать вопрос с газом

«Вылететь в трубу» — как Киев предложил Европе решать вопрос с газом Евгения КомароваСитуация с транзитом газа из России по территории Украины в Евросоюз становится все более напряженной на фоне приближающегося завершения контракта в конце 2024 г.

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