«Вылететь в трубу» — как Киев предложил Европе решать вопрос с газом Евгения КомароваСитуация с транзитом газа из России по территории Украины в Евросоюз становится все более напряженной на фоне приближающегося завершения контракта в конце 2024 г.
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