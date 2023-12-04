Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Сугробы после прошедшего снегопада в Москве побили семидесятилетний рекорд

Сугробы после прошедшего снегопада в Москве побили семидесятилетний рекорд

Москва понемногу начала приходить в себя после воскресного снегопада. Утро и ночь были относительно спокойными, количество осадков заметно снизилось и коммунальщики уже в более спокойном режиме занимались расчисткой улиц.

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