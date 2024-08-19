Стало известно о росте долга по штрафам у фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

Сумма долга двух фигурантов дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» Далерджона Мирзоева и Диловара Исломова (оба внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) по административным штрафам выросла за три месяца до 15 390 рублей.