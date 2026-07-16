Лавров благодарен Китаю за позицию по Украине. О продаже компонентов для украинских дронов министр умолчал

Глава МИД России Сергей Лавров в статье для издания «Коммерсант», приуроченной к 25-летию Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве с Китаем, дал высокую оценку подходу Пекина к украинскому урегулированию.
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