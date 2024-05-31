Белоусов - на заседании Совета министров обороны ОДКБ: ✔️ Киев с 2022 года получил более 278 млрд долларов от западных стран, делается все для затягивания и эскалации конфликта.
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Белоусов - на заседании Совета министров обороны ОДКБ: ✔️ Киев с 2022 года получил более 278 млрд долларов от западных стран, делается все для затягивания и эскалации конфликта.
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