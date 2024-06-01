Жена погибшего на СВО свердловчанина выиграла квартиру в «Опорном крае». Видео

В Екатеринбурге на втором Международном женском форуме «Крепкая семья — основа государства», который проходит в «Екатеринбург-ЭКСПО», вручили квартиру свердловчанке — жене погибшего на территории спецоперации жителя Нижнего Тагила.
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