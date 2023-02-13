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Лука Дончич: «Мне стоило отдать мяч Кайри в концовке овертайма. Буду приспосабливаться»

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич пожалел о том, что не отдал мяч новому одноклубнику Кайри Ирвингу на последних секундах овертайма матча с «Сакраменто» (128:133).

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