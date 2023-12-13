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В этом году музей-заповедник «Павловск» посетили почти 2 млн человек

Основную часть гостей составили сами петербуржцы, москвичи и гости из других городов России. С начала года государственный музей-заповедник «Павловск» успели посетить более 1,9 млн человек, что значительно превышает показатели «доковидного» периода.

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