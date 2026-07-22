Daily Moscow
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Daily Moscow

275 подписчиков

Ведущий разработчик Валерий Путнин назвал три принципа успешных крупных ИТ-проектов

Ведущий разработчик Валерий Путнин назвал три принципа успешных крупных ИТ-проектов

Успех крупных ИТ-проектов зависит не столько от выбора технологий или использования искусственного интеллекта, сколько от грамотной архитектуры, управления сложностью и баланса между скоростью разработки и качеством продукта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии