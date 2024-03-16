Александр Ф. Скляр и Рич проголосовали на избирательном участке в ДНР

В пункте временного размещения артисты дали небольшой концерт. Лидер группы «Ва-Банкъ» Александр Ф. Скляр, музыкант Рич, гроссмейстер Сергей Карякин и скрипач Петр Лундстрем 15 марта проголосовали на выборах президента России в ДНР, передаёт Рен-ТВ.
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