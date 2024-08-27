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Царьград

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Лоббисты миграции закрывают глаза на теракты, народ "на пределе": Эксперт предложил выход из ситуации

Лоббисты миграции закрывают глаза на теракты против русского народа, что вызывает возмущение общественности.

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