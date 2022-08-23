В Севастополе появится центр противодействия идеологии терроризма в образовательной среде

Правительство Севастополя решило создать Центр противодействия идеологии терроризма. Он будет располагаться на базе регионального Центра информатизации и оценки качества образования.
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