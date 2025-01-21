НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Курские новости

1 подписчик

Мирошник: мир должен увидеть доказательства зверств ВСУ в Курском приграничье

Мирошник: мир должен увидеть доказательства зверств ВСУ в Курском приграничье

Посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил, что международным организациям через дипломатические каналы будет направлена информация о жестоких убийствах мирных жителей, совершенных украинскими военными в освобожденном от ВСУ населенном пункте Русское Поречное Курской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх