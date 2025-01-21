Посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил, что международным организациям через дипломатические каналы будет направлена информация о жестоких убийствах мирных жителей, совершенных украинскими военными в освобожденном от ВСУ населенном пункте Русское Поречное Курской области.