Эксперт объяснила, из-за каких симптомов после укуса клеща следует обратиться к врачу

Четверг, 3 апреля. «Крым 24».О возможных симптомах после укуса клеща, с которыми обязательно стоит обратиться к врачу, чтобы успеть спасти себе жизнь в эфире «Радио Крым» сообщила главный специалист – эксперт отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и … .