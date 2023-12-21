Европейский ВУЗ Петербурга оштрафовали за отношение к нежелательной организации

Европейскому университету в Санкт-Петербурге был наложен штраф в размере 35 тыс. рублей за хранение в библиотеке восьми научных книг, изданных организациями, признанными нежелательными на территории России.
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