Арестован житель Марий Эл, надругавшийся над девочкой

"112" В Республике Марий Эл арестовали мужчину, обвиняемого в надругательстве над девочкой. По данным РЕН ТВ, он был знаком с ее родителями.
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