Путин: "Росатом" создает передовые вооружения, поддерживающие баланс в мире

Президент Владимир Путин в поздравлении работникам атомной отрасли отметил, что госкорпорация по атомной энергии "Росатом" участвует в создании передовых технологий и вооружений, способных поддерживать глобальный стратегический баланс.
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