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Вучич предупредил, что «Студенческий список» введет санкции против России

Вучич предупредил, что «Студенческий список» введет санкции против России

Бывший президент Сербии Александр Вучич предположил, что протестное движение «Студенческий список» может ввести санкции против России, если одержит победу на выборах.

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