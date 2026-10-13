Вучич предупредил, что «Студенческий список» введет санкции против России

Бывший президент Сербии Александр Вучич предположил, что протестное движение «Студенческий список» может ввести санкции против России, если одержит победу на выборах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Пашинян заявил, ч...
- Мишустин обновил ...
- В тяжелом состоян...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым