Daily Moscow

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«Лаборатория Касперского» сообщила о мошеннической схеме с накруткой подписчиков в Threads

«Лаборатория Касперского» сообщила о мошеннической схеме с накруткой подписчиков в Threads

В беседе с «Коммерсантом» специалисты компании «Лаборатория Касперского» предупредили о новой мошеннической схеме, связанной с новой соцсетью Threads (запущена в июле компанией Metа, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена.

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