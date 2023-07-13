«Лаборатория Касперского» сообщила о мошеннической схеме с накруткой подписчиков в Threads

В беседе с «Коммерсантом» специалисты компании «Лаборатория Касперского» предупредили о новой мошеннической схеме, связанной с новой соцсетью Threads (запущена в июле компанией Metа, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена.
В беседе с «Коммерсантом» специалисты компании «Лаборатория Касперского» предупредили о новой мошеннической схеме, связанной с новой соцсетью Threads (запущена в июле компанией Metа, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена.
Свежие комментарии