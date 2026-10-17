Интересная жизнь с Vera Star На новый айфон деньги, значит, есть, а на билет в автобусе нет? Или дело вовсе не в деньгах, а в принципиальном нежелании соблюдать элементарные правила, которые обязательны для всех остальных пассажиров? В последнее время участились конфликты с участием приезжих в общественном транспорте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Хотите носить хиджабы — будете учиться дома»: Нижневартовск поставил точку в школьном споре
- ФСБ со стрельбой задержала двух армян, угрожавших офицеру ДПС, а судья отправил их в колонию...
- «Хоть один артист сказал правду»: Рыбин восхитил публику изобличением Агутина, тащащего все деньги из России в США
Свежие комментарии
- "Диверсия с дальн...
- "Диверсия с дальн...
- "Садовод" нашёл л...
пинками в аул
А где полу-покер подИщак Александр?
За державу обидно! Власти расписались в собственном бессилии
Почему никто не вписался? Да потому, что кажется только в России есть статья УК оскорбление по национальному признаку и работает она исключительно против местных. И у урождённых русских славян единственных из всех национальностей населяющих нашу родину нет своей диаспоры... то есть за них никто ничего не занесёт.
Вообще-то для контролера автобус тоже что дом... Гнать из своего дома- нонсенс...