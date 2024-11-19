Сроки новогодних каникул 2024-2025 обновили: такими как прежде не будут из-за переноса выходных – повлияла обстановка в стране Ольга БезродняяВ связи с изменением обстановки в стране, правительство приняло решение скорректировать привычный график выходных.
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