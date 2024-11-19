НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

322 подписчика

Сроки новогодних каникул 2024-2025 обновили: такими как прежде не будут из-за переноса выходных – повлияла обстановка в стране

Сроки новогодних каникул 2024-2025 обновили: такими как прежде не будут из-за переноса выходных – повлияла обстановка в стране

Сроки новогодних каникул 2024-2025 обновили: такими как прежде не будут из-за переноса выходных – повлияла обстановка в стране Ольга БезродняяВ связи с изменением обстановки в стране, правительство приняло решение скорректировать привычный график выходных.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх