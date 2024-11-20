Вратарь сборной Сирии выделил двух игроков из российской национальной команды

Вратарь сборной Сирии, воспитанник ЦСКА Максим Сарраф прокомментировал поражение от России (0:4) в товарищеском матче, а также выделил в российской команде Сергея Пиняева и Максима Осипенко, отличившегося дублем.
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