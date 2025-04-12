Физкультурный досуг ´ Школа юных космонавтов´.

Накануне праздника ´Дня космонавтики´ воспитанники старшей группы № 6 приняли участие в физкультурном досуге ´Школа юных космонавтов´, где расширили кругозор и закрепили знания о празднике, о первом полёте человека в космос, познакомились с планетами солнечной системы .