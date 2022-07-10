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  • Сергей Лахов
    Если бы он правильно молол своим языком, то было бы справедливо. А так только пораженческие слова и настроение. Он не...Стрелков рассказа...
  • Юрий Ded
    Сто процентов правда . Работал дальнобойщиком до пенсии и видел где хозяин - там порядок . Где БАРЫГА - там развал .Санкции работают!
  • игорь
    чего языком-то молоть? правильно пишет.Стрелков рассказа...

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