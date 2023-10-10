Потребители Кишинева будут меньше платить за воду

Кишиневцы будут меньше платить за услуги водоснабжения и канализации В ходе публичного заседания, которое состоялось сегодня, 10 октября, Админсовет Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) утвердил для бытовых и небытовых потребителей более низкие тарифы на поставку и оказание коммунальных услуг водоснабжения и канализации предприятием Apă-Canal Chișinău.
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