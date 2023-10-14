ВС России пресекли деятельность украинских диверсантов в Харьковской области

Российские войска за сутки пресекли деятельность украинской ДРГ под Харьковом. «В районе населённого пункта Лиман Первый Харьковской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы», — сообщили в Минобороны России.
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