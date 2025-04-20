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Пушков призвал Рютте прислушаться к словам Келлога о членстве Украины в НАТО

Пушков призвал Рютте прислушаться к словам Келлога о членстве Украины в НАТО

Российский сенатор Алексей Пушков призвал генерального секретаря НАТО Марка Рютте прислушаться к словам спецпредставителя президента США Дональда Трампа Кита Келлога о невозможности вступления Украины в военный блок.

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