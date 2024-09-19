ВТБ предупреждает: мошенники под видом банка «дарят» деньги и крадут данные

Они используют фирменную символику, имитируют стиль сообщений, чтобы все было правдоподобно В мессенджерах распространяются фейковые рекламные акции от имени ВТБ, где обещают 3000 рублей за переход по ссылке.
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