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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Новый трейлер Like a Dragon: Infinite Wealth показывает бонусы за предзаказ игры За неско...

Новый трейлер Like a Dragon: Infinite Wealth показывает бонусы за предзаказ игры За неско...

Новый трейлер Like a Dragon: Infinite Wealth показывает бонусы за предзаказ игрыЗа несколько дней до релиза Like a Dragon: Infinite Wealth издатель SEGA и разработчик Ryu Ga Gotoku Studio решили напомнить игрокам с помощью нового трейлера про специальные бонусы, которые можно заполучить за оформление предварительного заказа этого приключенческого ролевого боевика.

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