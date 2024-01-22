Новый трейлер Like a Dragon: Infinite Wealth показывает бонусы за предзаказ игры За неско...

Новый трейлер Like a Dragon: Infinite Wealth показывает бонусы за предзаказ игрыЗа несколько дней до релиза Like a Dragon: Infinite Wealth издатель SEGA и разработчик Ryu Ga Gotoku Studio решили напомнить игрокам с помощью нового трейлера про специальные бонусы, которые можно заполучить за оформление предварительного заказа этого приключенческого ролевого боевика.
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