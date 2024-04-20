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Новый глобальный игрок в НАТО? Аргентина стремится в альянс

Новый глобальный игрок в НАТО? Аргентина стремится в альянс

Новый глобальный игрок в НАТО? Аргентина стремится в альянс Елена ГалицкаяВнезапное обращение Аргентины к НАТО с запросом о статусе глобального партнёра стало событием, о котором заговорили в мировых политических кругах.

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