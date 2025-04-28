Стало известно, сколько петербуржцев сталкиваются с переработками на работе

Был проведен опрос Согласно исследованию, проведенному сервисом по поиску работы SuperJob, 79 % петербуржцев, работающих в офисах, сталкиваются с переработками: 30 % из них делают это регулярно, а 49 % – время от времени.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии