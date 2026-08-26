Europe’s Heatwaves Are Putting Nuclear Power Under Pressure

Europe’s energy sector is facing a stress test unlike any it has ever seen before. Not only are the markets being battered by the latest in a long succession of geopolitical supply chain snags thanks to the war in Iran, but the continent is also facing blistering heat waves that are pushing the grid to its absolute limit and increasing the risk of rolling blackouts when temperatures are dangerously high.
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