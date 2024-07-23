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Царьград

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Экс-главком ВСУ Залужный описал, какими будут войны в 21 веке

Экс-главком ВСУ Залужный описал, какими будут войны в 21 веке

Каждый гражданин должен отказаться от ряда свобод и комфортной жизни - Залужный рассказал о своём видении войн будущего.

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