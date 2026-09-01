Украинское издание "Инсайдер": пожар на складах в Киевской области

В Киевской области произошло возгорание складов в районе села Чайки, сообщил украинский "Инсайдер". Происшествие сопровождается высоким столбом дыма, режим воздушной тревоги сохраняется более двух часов.
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