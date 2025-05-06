Путин: победа в Великой Отечественной войне останется символом нацтриумфа

С 80-летием Победы ветеранов Великой Отечественной войны поздравил президент России Владимир Путин. В поздравительной открытке глава государства оценил их самоотверженный подвиг и назвал Победу символом национального триумфа и справедливости.
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