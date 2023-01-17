Читатели Daily Mail сравнили передачу британских танков Challenger 2 Украине с госизменой

Слова начальника Генштаба ВС Британии генерала Патрика Сандерса о том, что передача танков Challenger 2 в руки Украины потенциально ослабит опороспособность Соединенного Королевства вызвали болезненную реакцию у читателей издания Daily Mail.
Слова начальника Генштаба ВС Британии генерала Патрика Сандерса о том, что передача танков Challenger 2 в руки Украины потенциально ослабит опороспособность Соединенного Королевства вызвали болезненную реакцию у читателей издания Daily Mail.
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