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Газета.ру

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Чемерис: "Википедией" не стоит пользоваться по вопросам актуальной повестки

Чемерис: "Википедией" не стоит пользоваться по вопросам актуальной повестки

Россиянам не стоит пользоваться «Википедией» по вопросам актуальной повестки или политики. Об этом заявила член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис в интервью ТАСС.

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