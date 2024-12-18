Разборки в Омске: лучшие фигуристы России разыграют медали чемпионата страны, а возможно, и квоты на Олимпиаду

19 декабря в Омске стартует чемпионат России по фигурному катанию. Самыми непредсказуемыми по мнению экспертов должны стать соревнования среди мужчин, в которых на золото будут претендовать минимум пять участников.
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