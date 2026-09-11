🏛️ Награда к 200-летию: как отпраздновали юбилей Керченского музея древностей? «За вклад в развитие культуры и искусства» — такую награду от Президента России Владимира Путина вручили Керченскому музею.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым