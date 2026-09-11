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test mazurok

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🏛️ Награда к 200-летию: как отпраздновали юбилей Керченского музея древностей? «За вклад в развитие культуры и искусства» — такую награду от Президента России Владимира Путина вручили Керченскому музею.

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