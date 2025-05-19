Даку принёс "Рубину" победу: нападающий забил единственный гол на встрече с "Ростовом" в 28 туре РПЛ

Встреча в Казани двух футбольных команд в рамках 28 тура РПЛ завершилась победой хозяев.На предыдущих выходных, 11 мая, в Казани прошла встреча футбольных команд "Рубин" и "Ростов" в матче 28-го тура чемпионата России.