30-летнему мигранту из Таджикистана грозит до 5 лет за смертельное ДТП в Краснодаре

30-летнему мигранту из Таджикистана грозит до 5 лет за смертельное ДТП в КраснодареПрокуратура Прикубанского округа Краснодара утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против 30 - летнего жителя Республики Таджикистан.
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