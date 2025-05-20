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Песков: тема прямого контакта Путина и Зеленского обсуждалась в беседе с Трампом

Песков: тема прямого контакта Путина и Зеленского обсуждалась в беседе с Трампом

Тема прямого контакта Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского обсуждалась в ходе состоявшейся накануне телефонной беседы главы Российской Федерации с лидером Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

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