Автоконцерн General Motors наладил выпуск деталей для ракет Patriot

Американский автопроизводитель General Motors начал поставки компонентов для зенитных ракет Patriot по заказу оборонной корпорации Lockheed Martin.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- АУ Наследник партэли...
- МП Названы бренды са...
- ДР Автоэксперт Хайце...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым