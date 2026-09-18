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Авто - Мото - Новости

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Автоконцерн General Motors наладил выпуск деталей для ракет Patriot

Автоконцерн General Motors наладил выпуск деталей для ракет Patriot

Американский автопроизводитель General Motors начал поставки компонентов для зенитных ракет Patriot по заказу оборонной корпорации Lockheed Martin.

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