Kiew больше нет. Немцы развернули схватку за Одессу

Киев и Одесса как были так и будут , а эти все переименователи и покровители бандеровцев будут на помойке истории .

ВУ

Владимир Уфимцев

Вот же придурки, бл@дь... страну просрали, экономику уничтожили, землю свою распродали... А все туда же: Одессу-маму надо писать через одну "с"! У меня кот такой же мудак - когда ему делать нечего, он себе яй@а вылизывает...