Украинские власти заставили немцев вступить с ними в схватку за Одессу. Поводом снова стало национальное самосознание, которое постмайданные власти пытаются навязать всему миру.
Kiew больше нет. Немцы развернули схватку за Одессу
Комментарии
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вл
валерий лисицын
Киев и Одесса как были так и будут , а эти все переименователи и покровители бандеровцев будут на помойке истории .
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2 час.
ВУ
Владимир Уфимцев
Вот же придурки, бл@дь... страну просрали, экономику уничтожили, землю свою распродали... А все туда же: Одессу-маму надо писать через одну "с"! У меня кот такой же мудак - когда ему делать нечего, он себе яй@а вылизывает...
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1 час.
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