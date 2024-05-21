Глава СПЧ предложил запретить никабы в России

Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев считает, что в России нужно ввести запрет на ношение никаба, традиционного женского головного убора в исламе, и пообещал обсудить этот вопрос с представителями традиционных религий, сообщает «Парламентская газета».
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