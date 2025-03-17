Лебедев рассказал, как жители Украины отнесутся к отправке военных Европой

Многие жители Украины будут воспринимать военных, которых европейские страны предлагают отправить в зону украинского конфликта, как армию вторжения, заявил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
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