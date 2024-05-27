Появились подробности страшного ДТП на трассе Барнаул — Новосибирск

Женщина совершала обгон на легковушке, но не справилась с управлением и столкнулась с двумя грузовиками В ГИБДД Новосибирской области поделились подробностями жуткого ДТП на Чуйском тракте в Черепановском районе.
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