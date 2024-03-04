Рамессеум: хотя и сильно поврежденная веками и более поздними цивилизациями, эта более чем 1000-тонная статуя бросает вызов логике.
Рамессеум
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Рамессеум: хотя и сильно поврежденная веками и более поздними цивилизациями, эта более чем 1000-тонная статуя бросает вызов логике.
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