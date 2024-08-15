Германия заказала 15 млн доз вакцины против коронавируса для ревакцинации

Федеральное министерство здравоохранения Германии заказало в общей сложности 15 миллионов доз вакцины для бустерной вакцинации против коронавируса осенью и зимой 2024 года, 15 августа пишет немецкая газета Oldenburger Onlinezeitung (OOZ).
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