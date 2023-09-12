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Олег Матыцин: «Допускаем, что часть наших спортсменов поучаствуют в Олимпиаде. Но без подписания деклараций, осуждения политики президента и правительства»

«Не понимаю, почему этому (участию российских спортсменов в Играх) уделяют большое внимание и ставят это в качестве приоритета.

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